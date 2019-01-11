Дети Филиппа Киркорова поздравили Андрея Малахова с днем рождения

11 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Сегодня Андрей Малахов празднует день рождения. Телеведущему исполняется 47 лет.
Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, крестники телеведущего, присоединились к поздравлениям. По такому случаю Киркоров опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото детей и крестного отца. Семья пожелала Андрею Малахову счастья.-0-
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