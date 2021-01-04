Дети повторили фото из прошлого, и это стало для мамы настоящим рождественским чудом

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit один из пользователей поделился своей трогательной историей и прикрепил к посту коллаж из двух снимком.

Молодой человек рассказал, что во время покупки подарков бегал по торговому центру и не мог ничего придумать. Тогда ему на глаза попался фартук с коровьими пятнами – такой был у его мамы. Спустя секунду у мужчины в голове созрел милый план.

Он купил фартук и позвонил своим сестрам с предложением повторить семейную фотографию, которой уже более 23 лет. Все были согласны и у детей получилось порадовать не только маму, но и многих пользователей сети.

Фото Reddit

Это стало настоящим рождественским чудом, а также молодой человек поделился секретом снимка: "Забавная история. На самом деле маме пришлось притвориться, что она злится на мою младшую сестру, чтобы заставить ее плакать на оригинальном фото. Тогда она была очень счастливым ребенком". Парень поделился результатом в социальной сети, где снимки быстро собрали более 115 тысяч лайков.