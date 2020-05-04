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Калейдоскоп
04 мая 2020, 13:09

Дети угнали 46 авто из дилерских центров в США

Фото Motor
Фото Motor

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети украли из автосалонов в США более четырех десятков машин общей стоимостью свыше $1,1 миллиона, сообщает CNN.

Отмечается, что возраст автоугонщиков варьируется от 9 до 16 лет. Всего детям удалось угнать в штате Северная Каролина 46 автомобилей. Полицейские провели тщательное расследование и нашли 40 машин, однако удивляет другое.

Какого же было удивление правоохранителей, когда угонщиками оказались дети в возрасте от 9 до 16 лет. Полиция расстроена, ведь юных злоумышленников нет возможности арестовать. Один из автомобилей нашли в гараже 19-летнего молодого человека. Полицейские считают, что именно он и является организатором необычной преступной схемы. -0-

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