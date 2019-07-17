Дети угнали машину и отправились в путешествие по Австралии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент произошел в городе Рокгемптон в Австралии, сообщает Travel and Leisure .

Четыре подростка решили следовать навстречу приключениям. Для этого они собрали сумки, продумали маршрут и угнали родительскую машину. Три мальчика и одна девочка в возрасте от десяти до четырнадцати лет проехали по стране более 930 километров, пока их не задержала полиция.

Дети остановились заправить машину, но умчались, не заплатив. Работник бензоколонки сообщил о подозрительно "низком" водителе в полицию. Когда правоохранители нашли путешественников, то они решили пойти на хитрость. Подростки заперлись в машине и отказались выходить, поэтому полицейскому пришлось разбить окно дубинкой.

Горе путешественников задержали, однако вскоре приехали родители и четверых юных авантюристов отпустили домой. -0-