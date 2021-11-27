Детский сад для четвероногих друзей: 39 собак прыгают в бассейн! (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 27 ноября 2021
Минск +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:38 Число жертв автобусной аварии в Мексике возросло до 21 В мире
09:33 Светофоры на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной в Минске временно не работают Регионы
09:30 ГПК проводит прямую телефонную линию Общество
09:28 Председатель Госкомимущества проводит прямую телефонную линию Общество
09:21 "Нью-Джерси" уступил "Нэшвиллу" в матче чемпионата НХЛ Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум Общество
00:48 В ВОЗ сообщили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса В мире
26.11.21
26.11.21 23:59 Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Иране В мире
26.11.21 23:20 Щекин: ментально Беларусь и Запад всегда будут врагами Общество
26.11.21 23:03 Жук: в ЕС организовали медиаспектакль о миграционном кризисе на границе с Беларусью Общество
26.11.21 22:44 Шпилевская: приезд Лукашенко на границу к беженцам был как холодный душ для западной прессы Общество
26.11.21 22:17 Ник Бэйлен принес победу "Трактору" над "Локомотивом" в чемпионате КХЛ Спорт
26.11.21 21:59 Фестиваль фейерверков в Таиланде открылся с карантинными ограничениями В мире
26.11.21 21:54 В СНГ намерены разработать план сотрудничества в области фундаментальных наук Общество
26.11.21 21:51 Российский сенатор: Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе Общество
26.11.21 21:49 Торги в Лондоне завершились максимальным за год падением индексов на фоне нового штамма COVID-19 В мире
26.11.21 21:43 Житель Мозыря нелегально продавал б/у автозапчасти Происшествия
26.11.21 21:39 В Мексике автобус попал в ДТП: погибли 19 человек В мире
26.11.21 21:34 Червяков: формула инвестиционного развития регионов реализуется в новых производственных проектах Экономика
26.11.21 21:27 Театр эстрады представит премьеру музыкальной комедии "Женитьба Рабиновича" 30 ноября Афиша
26.11.21 21:18 Футболисты России сыграют с поляками в квалификации ЧМ Спорт
26.11.21 21:11 Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам Общество
26.11.21 21:02 ЕК предложила Евросоюзу запретить въезд из стран, где выявлен новый штамм коронавируса В мире
26.11.21 20:49 Карпенко: главные позиции системы образования неизменны - качество образования и подготовка кадров Общество
26.11.21 20:42 В Минске автомобиль скорой помощи насмерть сбил мужчину на переходе Происшествия
26.11.21 20:24 Представители научного сообщества стран СНГ приняли декларацию в контексте глобальных вызовов Общество
26.11.21 20:08 Израиль из-за нового штамма COVID-19 запретит въезд иностранцам из всех стран Африки, кроме севера В мире
26.11.21 20:00 Карпенко: в школах профили должны открываться под потребности экономики Общество
26.11.21 19:40 Победителем фестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова Культура
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
27 ноября 2021, 09:06

Детский сад для четвероногих друзей: 39 собак прыгают в бассейн! (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Детские сады бывают не только для людей, но и для животных. В частности, в Америке распространены такого рода заведения для собак. Многие хозяева отдают своих питомцев в "детские сады", чтобы их домашние любимцы не скучали, пока они на работе.

На видео, появившемся на одном из YouTube-каналов, владелица "детского сада" для собак в Мейби (штат Мичиган) продемонстрировала, как животные проводят время в жаркий летний деть, пока их хозяева заняты своими делами. В опубликованном ролике видно, как тридцать девять собак разных пород прыгают и плавают в большом бассейне.

Ролик набрал более 9 тысяч просмотров. Некоторые пользователи сети в комментариях с юмором отметили, что даже они так хорошо и весело не проводят лето, как эти собаки.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные развлечения
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Зачем умываться самой, если для этого есть кот? (Видео)
Скриншот из видео Это замерзшее озеро в Канаде приведет в восторг любого (Видео)
Скриншот из видео Невеста заменила жениха манекеном – мужчина попал на бракосочетание онлайн (Видео)
Кристина Асмус. Фото из Instagram Кристина Асмус порадовала фанатов совместным фото "Интернов", где актрисе на вид 18 лет
Скриншот из видео Двухлетняя девочка прославилась в сети – все благодаря ее невероятно густым волосам! (Видео)
Пэрис Хилтон. Фото из Instagram Пэрис Хилтон сразу после свадьбы отправилась с мужем на пляж (Фото)
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с беженцами на границе, "Мост дружбы" и олимпийский форум
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Депутат: белорусы вслед за государством протянули руку помощи беженцам
Беларусь и Китай обсудили взаимную поддержку в международных организациях
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября
ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.