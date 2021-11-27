Детский сад для четвероногих друзей: 39 собак прыгают в бассейн! (Видео)

Детские сады бывают не только для людей, но и для животных. В частности, в Америке распространены такого рода заведения для собак. Многие хозяева отдают своих питомцев в "детские сады", чтобы их домашние любимцы не скучали, пока они на работе.

На видео, появившемся на одном из YouTube-каналов, владелица "детского сада" для собак в Мейби (штат Мичиган) продемонстрировала, как животные проводят время в жаркий летний деть, пока их хозяева заняты своими делами. В опубликованном ролике видно, как тридцать девять собак разных пород прыгают и плавают в большом бассейне.

Ролик набрал более 9 тысяч просмотров. Некоторые пользователи сети в комментариях с юмором отметили, что даже они так хорошо и весело не проводят лето, как эти собаки.