Детский снимок Марии Шараповой привел в восторг американских пользователей Instagram

Мария Шарапова. Фото из Instagram
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поделилась в Instagram своей фотографией из детства и привела в восторг американских юзеров социальной сети.
Спортсменка запечатлена на теннисном корте с ракеткой в руках. На фото девочке не больше пяти лет, а сама Шарапова испытывает, судя по лицу, смешанные чувства.
Под снимком Мария Шарапова оставила трогательную подпись и сообщила многомиллионной армии поклонников, что завершает карьеру теннисистки.
Детское фото знаменитой спортсменки собрало в Instagram более 20 тысяч восторженных комментариев. Пользователи отметили, что Шарапова великолепная спортсменка и невероятная женщина.-0-