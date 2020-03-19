Детский снимок Марии Шараповой привел в восторг американских пользователей Instagram

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова поделилась в Instagram своей фотографией из детства и привела в восторг американских юзеров социальной сети.

Спортсменка запечатлена на теннисном корте с ракеткой в руках. На фото девочке не больше пяти лет, а сама Шарапова испытывает, судя по лицу, смешанные чувства.

Под снимком Мария Шарапова оставила трогательную подпись и сообщила многомиллионной армии поклонников, что завершает карьеру теннисистки.

Детское фото знаменитой спортсменки собрало в Instagram более 20 тысяч восторженных комментариев. Пользователи отметили, что Шарапова великолепная спортсменка и невероятная женщина.-0-