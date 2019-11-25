Детский снимок Сергея Лазарева восхитил пользователей Instagram

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился своим детским фото в Instagram.

Артист решил таким способом поздравить свою маму с международным Днем матери. На фото можно увидеть маленькую знаменитость и его маму.

По словам артиста, именно таким он всегда останется для своей мамы. Пользователи восхитились увиденным и принялись бурно обсуждать внешность маленького Сергея Лазарева. Пост собрал множество комментариев, однако все мнения схожи в одном - артист просто копия своей мамы.

Эмоции не смогли сдержать и звезды российского шоу-бизнеса. Комментарии под фото оставили Александр Ревва и Игорь Крутой. -0-