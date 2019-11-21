Детское фото Елены Яковлевой поразило поклонников

Елена Яковлева. Фото ТАСС
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники российской актрисы Елены Яковлевой обнаружили детское фото 50-летней давности и поразили им пользователей Instagram.
Актриса запечатлена на черно-белом снимке с широкой улыбкой, которую поклонники звезды сразу же узнали. Фото маленькой Елены Яковлевой опубликовали ко Всемирному дню ребенка.
Фото из Instagram
Пользователи Instagram не смогли сдержать своего восхищения перед фотографией Елены Яковлевой и завалили актрису множеством разнообразных комплиментов.