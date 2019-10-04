Детское фото Валерия Леонтьева шокировало пользователей сети

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Валерий Леонтьев поделился на своей странице в Instagram детским снимком.

Фанаты оказались шокированы детским фото артиста. В соцсеть Валерий Леонтьев загрузил коллаж, на котором он позирует в сознательном возрасте, а рядом расположился маленький мальчик.

Фолловеры знаменитости не сразу смогли узнать в маленьком ребенке Валерия Леонтьева. Подписчики отметили, что волосы у артиста в детском возрасте были совершенно прямые, а взгляд "упрямый и целеустремленный".

Сам Валерий Леонтьев поностальгировал и подписал пост просто: "Черт! Как же быстро". Многие пользователи Instagram выразили восхищение в комментариях и вместе со знаменитым певцом окунулись в воспоминания. Менее чем за сутки фотография собрала тысячи лайков и сотни комментариев. -0-