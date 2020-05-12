Девяностолетняя японка стала самым пожилым геймером в мире

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница столицы Японии Токио Хамако Мори признана самым пожилым геймером на планете, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Женщине 90 лет, в видеоигры она играет 39 лет. Знакомство с видеоиграми для Мори началось с игровой системы Cassette Vision 1981 года выпуска. По словам геймерши, играть она стала благодаря своим детям.

Сейчас японка за играми проводит по 7-8 часов в день. Мори имеет свой канал на YouTube и почти 187 тысяч подписчиков.-0-