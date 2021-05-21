Девять фактов о космосе, волшебный Иран и правильно сваренная овсянка: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять фактов о космосе, в которые трудно поверить, волшебный Иран глазами путешественника, 8 доступных способов повысить уровень гормонов счастья, инструкция для модников, как носить тельняшки в этом сезоне и разбор ошибок, которые вы совершаете, когда варите овсянку. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

9 фактов о космосе, в которые трудно поверить

Что такое космос? Это безвоздушная тьма со множеством звезд, это фотографии с марсохода, это высокотехнологичные выходки Илона Маска. В космосе столько всего: добыча редких ископаемых, база на Луне, интересы военных, доходы от туризма. В созвездии Рака есть планета-алмаз стоимостью $26,9 нониллионов, а земные сутки в будущем растянутся до 870 часов. Рассказываем, что еще необычного скрывает космос.

Волшебный Иран

Иран – еще не «распробованная» туристами страна, здесь побывали немногие. По количеству достопримечательностей Иран может дать фору тем же обожаемым белорусами Египту или Турции, да и вообще многим европейским государствам. Такого вы больше нигде не увидите! Гарантируем.

8 доступных способов повысить уровень гормонов счастья

Для хорошего настроения, ощущения радости, а также для профилактики мигреней и апатии нам необходимы серотонин, дофамин и эндорфины. Рассказываем, как активизировать синтез этих гомонов в организме.

Как носить тельняшки в этом сезоне

Вот уже целый век с изящной подачи Коко Шанель тельняшки на всех парусах гордо переходят из сезона в сезон. Незамысловатая полосатая футболка с длинным или укороченным рукавом, пришедшая к нам из моряцкой униформы, оказалась настолько подходящей не только для моря, но и для суши, что уже давно бросила якорь в базовом гардеробе и не собирается покидать эту территорию. Разбираемся, с чем рифмуется этот предмет гардероба на примерах образов героинь стритстайла.

6 ошибок, которые вы совершаете, когда варите овсянку (и лишаете себя пользы!)

Овсянка считается полезным завтраком. Действительно, она богата магнием (антистресс для организма), фосфором и различными витаминами группы В. Овсянка – источник углеводов, растительных белков и жиров. Тем не менее, если неправильно готовить кашу, то все ее полезные свойства могут сойти на нет. Разбираемся, что мы делаем не так, когда варим овсянку.

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Фото из открытых интернет-источников