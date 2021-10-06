Девочка и огромный бык стали лучшими друзьями - тот даже не против ее покатать! (Видео)

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама с фермы в США разместила на YouTube кадры, которые очаровали юзеров сети.

Женщина пояснила, что ее дочь по имени Кензи заслужила доверие местного огромного быка, который живет на ферме. Теперь животное и дочка стали лучшими друзьями, ведь бык не только не боится малышку, но даже может и покатать ее на себе.

Кроме этого, животному очень нравится, когда девочка чешет ему спину, поэтому каждый день он подходит к забору и ложится на землю, чтобы девочка могла забраться на него. Этот момент восхитил и умилил пользователей, которые уже посмотрели кадры огромное число раз. -0-