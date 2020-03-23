Девочка на совершеннолетие получила капсулу времени, которую прятали от нее 17 лет

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действительно уникальный подарок получила на 18-летие девушка из американского штата Индиана. О своем необычном подарке она рассказала в Facebook.

Семья Ким Честейн поздравила ее с восемнадцатилетием капсулой времени, которую все упорно прятали от девушки последние 17 лет. Идея с таким необычным подарком пришла к маме в первый день рождения девушки.

Родители долго думали, что можно подарить годовалому ребенку, у которого есть все необходимое. Расстраивал еще и тот факт, что малышка ничего не запомнит из праздника. Тогда и появилась идея - сделать капсулу времени.

Близкие люди сложили в коробку памятные вещи, фотографии, письма и несколько сувениров из начала 21 века. После коробку спрятали и всячески оберегали следующие 17 лет.

В 18-летие Грейси вручили коробку, где была память от родных, которые уже умерли. Разумеется, такой подарок не мог не расстроить девушку, как и сотни тысяч пользователей социальной сети. Юзеры Facebook отметили, что это невероятный подарок, а другие решили повторить идею для своих детей. Не удивительно, ведь память - самое ценное в жизни каждого человека. -0-