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Калейдоскоп
22 августа 2020, 16:00

Девочка нашла послание в бутылке, переплывшее за 11 лет океан

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая девочка из США гуляла вместе с отцом по пляжу, когда ее внимание привлекла закрытая бутылка на берегу. Внимание на историю обратило издание UPI.

Трехлетняя Лила Чин из штата Массачусетс с огромной радостью побежала за находкой и обнаружила внутри послание из прошлого. В записке говорилось, что бутылку в Великобритании бросили в океан 3 марта 2009 года и она за 11 лет преодолела Атлантический океан.

Девочка так вдохновилась приветом из прошлого в бутылке, что решила отправить свое послание. Для этого они с папой написали письмо и бросили бутылку в воду. Что именно указали в записке девочка и ее родитель - не сообщается. -0-

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