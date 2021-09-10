Девочка очень сильно захотела обнять собаку в два раза больше себя - получилось милое видео!

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США опубликовала на YouTube очень трогательные кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.

Девушка проводила время дома со своей годовалой дочерью по имени Элла и собакой по кличке Тор. Девочка просто обожает песика, поэтому в тот момент, когда малышка направилась к питомцу, мама вмиг включила камеры. Дочка очень сильно захотел обнять собаку и всеми силами пытается подарить обнимашки, но сделать это нелегко.

Огромный пес в два раза больше маленькой девочки, но все же маме удалось записать милое видео. Ролик очаровал пользователей сети, которые посмотрели его огромное число раз. -0-