Девочка очень трогательно расплакалась, узнав, что не сможет выйти замуж за папу - видео

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась в Instagram роликом, который растрогал и развеселили десятки тысяч юзеров сети.

Дженна Аткинсон записала на видео реакцию своей трехлетней дочери по имени Белла. Девочка не смогла сдержать слез и расстроилась до глубины души, когда узнала, что не сможет выйти замуж за сказочного принца - своего папу.

Судя по лицу малышки, для нее это стало личной трагедией. Трехлетняя Белла увидела фотоальбом родителей, где были снимки со свадьбы. В этот момент она осознала, что папа уже женат.

Девочка показала пальчик, на котором не будет кольца и, под расспросы мамы, зарыдала крокодильими слезами. В свою очередь, Дженна успокоила малышку, сказав, что замужем за папой будут они обе. -0-