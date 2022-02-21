Девочка отдыхала в шезлонге, но кот недоволен этим. Или доволен? (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из России записала необычное видео, которое вызвало разные эмоции у пользователей YouTube.

Россиянка запечатлела свою пятимесячную дочь, которая любит отдыхать в детском шезлонге. Мама укладывает малышку, а та начинает мотать ногой, чтобы сильнее раскачиваться. Выглядит это со стороны забавно, однако внимание пользователей привлек находящийся рядом кот.

Кажется, что пушистик страдает, но идет на все ради любви к маленькому ребенку, однако правда оказалась немного другой. Со стороны можно подумать, что кот недоволен, но в подписи к видео женщина пояснила, что питомец наслаждается подобным действием и даже специально подставляет мордочку. Кадры вызвали разные эмоции у юзеров YouTube, однако ролик быстро собрал массу просмотров и комментариев.-0-

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