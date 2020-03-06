Девочка помогла найти кота и нарисовала "фоторобот", который умилил сеть

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появилось объявление о пропаже кота из Подмосковья. Просьба о помощи могла бы быть проигнорирована, только если бы не одно но.

У бабушки с дедушкой пропал кот, и люди стали переживать, что их питомец мог пострадать. Тогда на помощь пришла соседская девочка.

Малышка написала объявление, с точными приметами потеряшки, а также приложила "фоторобот", сделанный своими руками. Просьбу о помощи опубликовали в сети, и пользователи интернета умилились увиденным.

Фото VK

На рисунке девочка максимально достоверно изобразила кота, чтобы его точно можно было узнать. Также она написала: "Потерялся котенок среднего роста, серый с палеными усиками, с отличающей полосой на голове черного цвета, белые лапки".

Пост быстро стал вирусным, люди стали помогать в поисках. В тот же день котика нашли. Оказалось, что он испугался ремонта, который устроили в квартире, и затаился в шкафу. Там он переждал неспокойное для него время до ночи и выбрался к хозяевам.

Развернулась целая поисковая операция, но все закончилось благополучно.-0-