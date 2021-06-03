Девочка придумал интересный лайфхак, чтобы не делиться тортом в свой день рождения

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая девочка из США, которой недавно исполнилось три года, придумала хитроумный и безжалостный способ заполучить все праздничное лакомство себе.

Недавно прошел праздник маленькой Лионе Фей из Минессоты, который привлек внимание пользователей. Малышка ждала с нетерпением свой день рождения и попросила родителей провести празднование в стиле мультфильма "Король Лев". Колпачки для гостей, декор, аниматоры в специальных костюмах - все было, но больше всего привлек внимание торт.

Как оказалось, девочка придумала интересный лайфхак, чтобы не делиться лакомством. Она попросила свою маму, чтобы та сделал торт в виде сцены с гибелью Муфасы. Это было не просто так. Кондитеры выполнили пожелания малышки, а фотографией Лионе в Twitter поделился дядя и внес ясность: "Моей племяннице сегодня исполнилось 3 года! Она попросила торт с Королем Львом, но главное - чтобы он был в виде сцены, где Муфаса умирает. Потому что "так всем будет слишком грустно, чтобы есть торт, и он весь достанется мне".

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0 — Casey Feigh (@caseyfeigh) May 29, 2021

Кадр и подпись впечатлили юзеров, а пост быстро стал вирусным. За несколько дней он собрал свыше 750 тысяч лайков, а в комментариях многие люди отметили, что интересный лайфхак девочки достоин восхищения. -0-