Девочка придумала интересный способ порадовать папу и умилила сеть (Видео)

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлука с близкими каждому человеку дается нелегко, но особенно остро ее переносят маленькие дети. Малышка Хлоя не стала исключением, когда ее папа уехал в командировку на несколько недель.

Дочка очень соскучилась по папе и поэтому решила всеми силами порадовать его. Для этого она придумала интересный способ, а кадры разместили на YouTube. Девочка регулярно созванивалась с отцом, однако этого было мало. Тогда Хлоя написала на листке бумаги милую записку для папы, а передать ее решила с помощью камеры на умном звонке дома.

В очередной раз дочка возвращалась домой с мамой и остановилась перед дверью. Затем она достала лист с милым посланием и гордо продемонстрировала ее камере. Вскоре отцу семейства пришло уведомление на телефон: "Кто-то стоит у вашего порога". Мужчина открыл трансляцию с камеры и тут же расплылся в улыбке.

"Мы скучаем по тебе! Люблю тебя очень сильно!" - гласил текст на записке. Этот момент растрогал папу, а еще умилил тысячи людей, которые не смогли просто так смотреть это видео. -0-