Девочка решила бороться с преступностью и сделала самый "точный" фоторобот грабителя

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители десятилетней девочки стали жертвами грабителя, но малышка решила не оставлять это просто так и встала на тропу борьбы с преступностью, пишет The Sun.

Девочка по имени Эллен сделала невероятно "точный" фоторобот грабителя и отправила его в полицию. Она не прибегала к помощи специальных программ, а использовала подручные средства: бумагу и цветные ручки.

#HullTeam4Patrol PC Suddaby was taking a burglary statement from parents whilst 10 year old Ellen helpfully drew this picture of the suspect. #HaveYouSeenThisMan #BelongsBehindBars #ThinkSecurity pic.twitter.com/bk32kyZv5Y — Humberside Police - Hull (@HumberbeatHULL) March 14, 2020

Полиция Хемберсайда разместила фоторобот у себя в Twitter и попросила сознательных граждан сообщить правоохранителям, если они заметят похожего человека. Офицеры заявили, что рисунок малышки обязательно поможет им найти виновного. Помимо этого, многие пользователи социальной сети посчитали, что Эллен надо наградить за такую помощь медалью или мешком конфет.