"Девочка с района": Надя Дорофеева поделилась новым фото в Instagram и удивила многих

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.
Артистка приняла участие в фотосессии для одного из брендов, для чего примерила стильный, но в тоже время необычный образ. Надя Дорофеева предпочла появиться перед камерой в черном спортивном костюме, розовом пуховике и черных кроссовках. Наряд получился по-настоящему зимним, однако у юзеров возникли другие ассоциации.
Многие пользователи посчитали, что Надя Дорофеева в таком образе больше похожа на классическую "девочку с района". "Классная", "дерзкая Надя", "классная такая пацанка!" - отметили пользователи в комментариях. Образ понравился всем, поэтому пост за короткое время собрал огромное число лайков и тысячи хвалебных комментариев. -0-