Девочка "угнала" самолет в США и восхитила интернет

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая пассажирка оказалась в кабине пилотов и стала делать объявление по громкой связи, пишет Daily Mail.

Американский пилот исполнил мечту малышки. Авиалайнер вылетал из штата Техас в калифорнийский Окленд. Пассажиры были удивлены, когда из динамиков перед полетом раздался детский голос.

Девочка сделала заявление: "Я поведу самолет, как будто я украла его. Но я посажу его так, словно я купила его. Потому что я лучшая, и никто не лучше меня. Второй пилот Крис - мой хороший приятель. Он мне немного поможет. Но помните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. Но если она будет жесткой, в этом виноват Крис".

This pilot is making this little girl's day! pic.twitter.com/08mB4hR58V — Daily Mail Online (@MailOnline) 2 сентября 2019 г.

Во время объявления из салона самолета слышен смех. По всей видимости, пассажирам очень понравился такой сюрприз. После предполетной проверки юную пассажирку оставили в кабине пилотов и даже дали посидеть в кресле второго пилота. К слову, полет прошел успешно, а пилоты мягко приземлились в аэропорту Окленда.