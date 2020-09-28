Девочка увидела в окне "грабителя", но мама в ответ на это могла только смеяться - фото

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании поделилась в Facebook историей, которая развеселила десятки тысяч юзеров сети.

Мама двоих детей Шарки Диксон рассказала, что однажды вечером в ее доме раздался пронзительный крик шестилетней дочки. Малышка перепугалась не на шутку и прибежала к маме с очень шокирующей новостью. Девочка сообщила родительнице, что к ним в дом пытается залезть "грабитель".

Разумеется, такая информация взволновала маму и та бросилась выяснять все нюансы. Когда женщина увидела, что случилось на самом деле, то не смогла сдержать смех.

Фото Facebook

Как оказалось, никакого бандита не было, а фантазия ребенка сыграла с ней злую шутку. Ранее женщина оставила на окне сушиться массажные перчатки, которые для малышки стали "руками грабителя". Разумеется, многие из пользователей посмеялись с истории, а другие, напротив, пожалели девочку, ведь ей пришлось пережить нешуточный стресс. -0-