Девочка выбрала странный способ просмотра мультиков и напугала юзеров - видео

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появился очень пугающий и одновременно смешной ролик, который быстро набрал популярность в сети.

Мама девочки запечатлела на видео свою дочку, которая спокойно смотрит мультики. Впрочем, на кадрах людей ужаснула одна примечательная деталь: для просмотра девочка выбрала страшную маску.

Been telling my daughter to take this mask off for over 3 hours ???? she's not listening . pic.twitter.com/XAEcZ5SoaN — Xiaraaaaa , (@xiaraaaaa_) August 14, 2020

Мама не смогла сдержать смех и записала малышку на видео. Также в подписи она поведала, что пыталась уговорить ребенка снять ужасную маску персонажа из фильма "Хэллоуин" несколько часов. Это не дало результатов, однако вовремя включенная камера помогла собрать более девяти миллионов просмотров и множество комментариев пользователей сети. -0-