Девочки готовили попкорн по рецепту с YouTube, но все закончилось трагедией

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две девочки из Китая решили приготовить лакомство к фильму. Для этого они воспользовались помощью YouTube, сообщает BBC .

Двенадцатилетняя Сяоюй и четырнадцатилетняя Жеже надумали сделать попкорн и посмотреть фильм. Они обратились за рецептом к видео блогерши Мис Йе, которая готовит еду необычными способами и выкладывает ролики на YouTube.

В одной из своих работ девушка показывала, как при помощи алюминиевой банки и спиртовки приготовить попкорн. Девушка насыпала зерна кукурузы внутрь тары из-под газировки и нагрела ее. Девочки решили повторить способ готовки.

К сожалению, все пошло не по плану. По данным BBC, подростки заменили алюминиевую банку на обычную стальную, предварительно налив в нее спирт. Искра подожгла пары и тара с зернами взорвалась. Четырнадцатилетняя девочка погибла на месте, а та, что помладше, получила сильные ожоги и шрамы.

Блогерша рассказала, что девочки перепутали "технологию" готовки, но согласилась выплатить компенсацию родителям подростков. Пока неизвестно, о какой сумме идет речь. К слову, автор роликов однажды готовила рыбу на утюге, а на ее канале более 15 миллионов подписчиков. -0-