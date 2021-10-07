Девушка бросилась в горячий источник, чтобы спасти своего песика

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Лайа Слейтон из США получила серьезные травмы, однако смогла спасти своего любимого питомца. Об этом пишет Daily Mail.

Двадцатилетняя девушка вместе со своей собакой по кличке Расти и еще с одним ши-тцу приехала в Йеллоустоунский парк. Пока Лайа искала поводок в машине, Расти обжег лапу из-за внезапного выброса пара из гейзера.

Питомец запаниковал и упал в источник. Это вовремя заметила девушка и без малейших сомнений бросилась в горячий гейзер за своим песиком. Вода в некоторых местах там может достигать почти девяноста градусов, однако женщину это не остановило. Слейтон удалось вытащить питомца, однако она получила серьезные ожоги. Ее доставили в больницу, где она проходит лечение. К сожалению, песик от полученных ран скончался у ветеринара. -0-