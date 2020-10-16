Девушка чихнула на камеру и прославилась в сети

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из Индонезии Джиддана Дастариа прославилась в сети благодаря короткому видео, которое она загрузила в TikTok.

Забавный случай произошел несколько дней назад, когда девушка хотела записать для социальной сети видео. Джиддана села перед камерой и в самый неподходящий момент чихнула. Это вышло ненамеренно и она решила не показывать кадры юзерам, однако, по стечению обстоятельств, случайно опубликовала кадры.

Удивительно, но ролик пришелся по вкусу пользователям и быстро стал вирусным, набрав более 11 миллионов просмотров. Что еще примечательно, так то, что женщина об этом ничего не подозревала. Она спокойно легла спать, а утром, как говорят, проснулась знаменитой. В чатах ее друзья и знакомые сообщили жительницы Индонезии, что теперь она популярна. -0-