Девушка дала своему коту мяту, но его бурная реакция развеселила сеть (Видео)

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok владелица полосатой кошки решила провести эксперимент, а результат записала на видео и опубликовала в социальной сети.

Хозяйка подумала, что было бы интересно посмотреть на реакцию кошки, которой дадут немного кошачьей мяты. Женщина купила баночку и принялась снимать видео, однако все пошло не по плану.

Питомец девушки учуял запах и буквально сошел с ума. В один момент кошка пристрастилась к заветной баночке, раз за разом окуная туда мордочку. Девушка пыталась убрать мяту, но это оказалось сделать не так-то просто. Этот момент заставил смеяться не только хозяйку, но и множество юзеров. Неудивительно, что ролик быстро стал вирусным. -0-