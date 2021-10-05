Девушка делала ремонт и потеряла кота, который оказался в очень необычном месте (Видео)

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok поделилась кадрами со своим черным котом, который повеселил и впечатлил сеть.

Женщина рассказал в ролике, что затеяла ремонт в доме. Все это время вокруг бродил ее черный питомец, который с любопытством изучал новую обстановку. Животное предпочло прятаться от незнакомых строителей в темных местах, а в один из дней и вовсе пропало.

Хозяйка долго искала своего любимца, однако все оказалось тщетно. Позже она услышала жалобное мяуканье в ванной и поняла, что кот оказался замурован в стене, которую только покрасили рабочие.

Ничего не поделаешь и животное пришлось спасать. Для этого мужчина прорезал в стене ванной комнаты небольшой отверстие, откуда и показалась усатая мордочка черного кота. Этот момент повеселил и впечатлил юзеров, которые уже успели посмотреть кадры более восьми миллионов раз. -0-