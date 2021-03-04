Девушка долго страдала от "неисправности" будильников. Виновата оказалась кошка (Видео)

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok завирусился ролик с участием девушки из Брянска и ее пушистика.

Россиянка долгое время жаловалась на то, что не могла проснуться вовремя. Она заблаговременно ставила несколько будильников и со спокойной душой ложилась спать, однако утром ни один из сигналов не срабатывал. Тогда она решила выяснить причину "неисправности" будильников.

Как выяснилось, во всем виновата оказалась ее кошка по кличке Гера. Пушистик каждое утро подскакивала с первым будильником, а затем лапкой отключала его. Питомец оберегал сон хозяйки, однако из-за этого у девушки возникали проблемы. Впрочем, кадры с заботливым котиком стали популярными в сети и набрали 3,5 миллиона просмотров. -0-