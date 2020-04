Девушка Джеймса Бонда умерла в возрасте 94 лет

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Онор Блэкман скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью актрисы.

Звезда кино, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, умерла в городе Льюис. Там она находилась со своей семьей последнее время. По информации близких, Онор Блэкман скончалась от естественных причин.

Настоящую популярность актрисе принесла роль в фильме о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964). Также Блэкман снялась в картинах "Мистер Питкин в тылу врага" (The Square Peg, 1958), "Гибель "Титаника" (A Night to Remember, 1958), "Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary, 2001), сериалах "Мстители" (The Avengers, 1961-1969) и "Коломбо" (Columbo, 1968-2003).

К слову, за "Мстителей" актриса в 2000 году получила премию БАФТА. -0-