Девушка-фрик решилась на эксперимент и превратилась в гламурную модель (Видео)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лондона Эрин обожает совсем необычные наряды, которые сразу привлекают внимание и пугают. В один из дней она решилась на преображение ради эксперимента, который показал другую сторону девушки.

25-летняя девушка-фрик, которая известна под псевдонимом Вампирина, предпочитает в одежде и макияже черный цвет вместе с шипастыми ошейниками и тяжелыми ботинками. Все это создает вполне впечатлительный и пугающий образ, однако у Эрин есть и обратная сторона.

Девушку позвали на модное шоу, где стилист преобразил ее до неузнаваемости. Жительница Лондона примерила пыльно-розовое платье, а парикмахер изменил ее прическу. Она стала похожа на настоящую модель, что вызвало полный восторг у ее семь и юзеров сети. Впрочем, после Эрин вернулась к своему любимому образу, однако, по ее словам, это все натолкнуло ее на идеи о новых экспериментах. -0-

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