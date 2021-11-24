Девушка гордилась родинкой в виде сердца, но только до того момента, пока ее не увидел доктор

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Кайла Мейлер из США гордилась своей внешней особенностью, которая сразу выделяла девушку из толпы. Внимание на историю обратило издание The Sun.

В возрасте двенадцати лет у американки на щеке появилась родинка. Со временем она потемнела, увеличилась и приобрела форму сердца. Этот факт очаровывал окружающих и восхищал девушку, поэтому Кайла гордилась своей родинкой. Так продолжалось до 27 лет, однако в это время женщина встретилась с доктором, который сделал неожиданное открытие.

Как оказалось, что все это время на щеке женщины красовалась агрессивная форма меланомы – рака кожи. Конечно, этот факт разочаровал Кайли, однако она решилась на операцию, с помощью которой ей удалили родинку со щеки. Теперь она каждый год проходит обследование и не пренебрегает солнцезащитным кремом. -0-