Девушка хотела красивые фото в поле, но у ее собак на это были свои планы - забавные фото

Фото из Instagram
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Агнешка Чишинская однажды путешествовала по Польше и заметила живописное поле с цветами. В голове сразу же созрел план впечатляющей фотосессии, однако она не взяла в расчет своих трех собак - Фенриса, Бьорна и Валькирия, пишет The Dodo.
Девушка вместе с молодым человеком принялись делать фотографии на фоне умопомрачительных пейзажей, однако эта идиллия быстро прервалась.
Ворваться в фотосессиию решили собачки, которые предпочли не позировать, а играть.
Процесс съемки стал не только забавным, но позволил сделать интересные кадры. Неудивительно, что фотографии пришлись по вкусу пользователям и развеселили множество юзеров социальных сетей. -0-