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Калейдоскоп
17 сентября 2020, 04:07

Девушка хотела красивые фото в поле, но у ее собак на это были свои планы - забавные фото

Фото из Instagram
Фото из Instagram

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Агнешка Чишинская однажды путешествовала по Польше и заметила живописное поле с цветами. В голове сразу же созрел план впечатляющей фотосессии, однако она не взяла в расчет своих трех собак - Фенриса, Бьорна и Валькирия, пишет The Dodo.

Девушка вместе с молодым человеком принялись делать фотографии на фоне умопомрачительных пейзажей, однако эта идиллия быстро прервалась.

Ворваться в фотосессиию решили собачки, которые предпочли не позировать, а играть.

Процесс съемки стал не только забавным, но позволил сделать интересные кадры. Неудивительно, что фотографии пришлись по вкусу пользователям и развеселили множество юзеров социальных сетей. -0-

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