Девушка хотела похвастаться лайфхаком, но записала свой грандиозный провал (Видео)

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети постоянно появляется множество роликов с различными лайфхаками. Чаще всего такие ролики появляются в TikTok, однако не все эти способы могут быть полезны.

Бесполезные лайфхаки заполонили ленты соцсетей, но встречаются и грандиозные провалы. Одни из таких стало видео любительницы кухонных секретов. Девушка решила перед пользователями похвастаться лайфхаком, однако все пошло не по плану.

Блогерша предложила юзерам простой способ поставить крышку от кастрюли во время готовки. Для этого она расположила крышку между каймой и ручкой кастрюли, но все обернулось грандиозным провалом.

В самый ответственный момент крышка перевесила кухонную посуду и кастрюля с супом перевернулась, а содержимое разлилось по кухне. Остается только надеяться, что у автора видео есть лайфхаки и о том, как убрать расплескавшийся суп. -0-