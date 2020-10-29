Девушка хотела попробовать десерт и попала в неловкую ситуацию - видео стало вирусным

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромную популярность в TikTok приобрел ролик с участием милой девушки, которая попала в очень забавную ситуацию.
Героиня видео решила порадовать себя новым десертом - крем-брюле с кофе. Когда блюдо подали девушке - все пошло не по плану. Она попыталась проткнуть верхнюю часть десерта ложкой, но произошел небольшой конфуз: содержимое стакана выплеснулось на все вокруг. Кофе оказалось на одежде, столе, стенах и теле девушки, которая была очень смущена таким развитием событий.
@itmecarib
poke it hard they said ##coffee ##glassknife ##somethingtraumaticthatchangedmylife♬ Something dramatic that changed my life check - Alexandra Gonzalez
Кадры быстро стали вирусными и собрали более 13,3 млн просмотров. Помимо этого, многие пользователи восхитились трогательной реакцией героини, когда та тряпочкой пыталась исправить ситуацию. -0-