Девушка хотела продать диван, но случайно выставила на продажу своего маленького сына за £1

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с жительницей английского города Лидс, когда та попыталась продать диван. Об этом пишет издание Leeds Live.

Женщина по имени Люси Бэттл приобрела себе новый диван, а старую мебель решила продать за символическую сумму в £1. Разумеется, чтобы привлечь внимание к объявлению, девушка добавила три снимка дивана, однако не заметила, как четвертым кадром загрузила фотографию своего семимесячного сына Оскара.

Позже мама заметила свой недочет и удалила фото, однако этого хватило, чтобы пользователи принялись шутить в комментариях. "Я просто как-то умудрилась загрузить не ту фотографию, когда выбирала изображения. Но все обошлось, потому что в одном из сообщений кто-то действительно спрашивал о диване! Но большинство из них были шутками о том, что я отдаю своего сына", - сказала Бэттл. Впрочем, объявление быстро разлетелось по сети и прославило девушку. -0-