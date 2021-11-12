Девушка хотела проверить кота-помощника, но питомец одним движением удивил YouTube (Видео)

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США обожает готовить, а ее питомец всегда наблюдает за этим. В один из дней ей захотелось проверить своего питомца, а кадрами поделилась на YouTube.

Каждый раз кот-помощник пристально следит за тем, как женщина готовит яйца. Однажды американке стало любопытно, и она захотела узнать - как поведет ее котик, если она разместит перед ним одно из яиц.

Девушка предварительно включила камеру, а после принялась наблюдать. Как ни странно, но ничего необычного не произошло, а одно движение кота-помощника было очевидно. Впрочем, именно этот "удар" лапой удивил и повеселил сеть, ведь кадры за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-