Девушка исполняет легендарные русские хиты на разных языках мира. Слышали Сердючку на китайском? (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах TikTok можно встретить массу самого разнообразного контента, однако девушка из России приковала к себе внимание, ведь стала продвигать в сети очень оригинальную идею.

Девушка - учитель иностранных языков, поэтому однажды решила перевести легендарный русский хит Аллегровой на немецкий. Результат она опубликовала в социальной сети, и ролик понравился всем.

Блогерша решила не останавливаться на достигнутом и продолжила эксперименты с музыкой. Теперь в ее репертуаре можно найти песни группы "Король и шут" на китайском. Кроме того, на языке Поднебесной очень забавно и любопытно звучит знаменитая композиция Верки Сердючки.

Впрочем, пользователи также оказались в восторге от трека Аллы Пугачевой на английском, а вот зарубежная версия "Вороваек" просто очаровала людей. Неудивительно, что ролики девушки собирают сотни тысяч просмотров, а блогерша не собирается останавливаться на достигнутом.-0-