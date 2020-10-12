Девушка испугалась "окровавленных" щенков, но правда заставила ее смеяться до слез - фото

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для девушки по имени Кристина Амурао с Филиппин фраза "не кофе бодрит по утрам" совсем потеряла актуальность, ведь одним утром ее разбудили "окровавленные" щенки. Об этом пишет издание 9GAG.

Женщина рассказала, что однажды утром проснулась и сразу же испытала огромный шок. Вся комната и три ее песика были полностью в "крови". Такое развитие событий моментально привело Кристин в чувство и она уже собиралась звонить в полицию, однако повнимательнее присмотрелась к животным.

Looks like a murder scene.https://t.co/sorbRBCtkO — 9GAG (@9GAG) October 6, 2020

Как оказалось, никакого криминала в доме не произошло. Дело в том, что животные обнаружили натуральную косметику девушки и решили испытать ее на себе. После того, как щенки вымазались, они принялись бегать по всему дому, испачкав все вокруг.

В этот момент девушка все осознала и уже смеялась до слез. Разумеется, она поделилась кадрами в сети, которые быстро стали вирусными. -0-