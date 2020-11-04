Девушка испугалась собственной серьги и прославилась в сети - все записали на видео

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская блогерша поделилась в TikTok роликом, который быстро стал вирусным в сети.

В кадре девушка по имени Мэрайя Альварадо обедает, попутно рассказывая о своей еде и снимая видео для соцсетей. В какой-то момент она замечает у себя на ухе "паука", из-за чего вскакивает в испуге. Еще через мгновение девушка уже смеется во весь голос.

Оказалось, что блогерша на момент забыла, что сегодня решила надеть серьги-пауки. В страхе она попыталась сбросить его с уха, но позже осознала свою ошибку. Реакция девушки на собственную серьгу развеселила соцсети, а пользователи посмотрели кадры более 18 миллионов раз.

Помимо всего прочего, они не поскупились на забавные комментарии: "Чем больше это смотрю, тем смешнее", "Я бы тоже испугался)", "Это самое смешное, что я видел за последнее время". Естественная реакция и комичность ситуации прославила девушку в сети, а на ее аккаунт подписались сразу несколько тысяч человек. -0-