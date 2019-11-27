Девушка из Аргентины спасла котенка, а позже выяснила, кто он на самом деле

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с 18-летней девушкой из Аргентины, сообщает Daily Mail.
Флоренция Лобо прогуливалась по улицам города Санта Роса де Леалеса, когда услышала тихий визг и плач. Девушка подумала, что это птица, однако пошла на звук и обнаружила там парочку крошечных котят.
Спустя несколько дней один из них умер, а другой обрел новый дом и стал набираться сил. Малыша назвали Тито и он с каждым днем становился активнее и не мог усидеть на месте.
В один из таких дней котенок повредил лапу, из-за чего хозяйка отправилась со своим питомцем к ветеринару. Там животному оказали необходимую помощь, однако ветеринар предупредил Флоренцию, что ее питомец далеко не обычный кот. Узнать правду помог эксперт из аргентинского фонда спасения животных.
Он просветил 18-летнюю девушку из Аргентины, что в тот день она нашла не котенка, а представителя рода пум, который называется ягуарунди. Эти животные обитают в Северной и Южной Америке, а также являются опасными дикими хищниками.
К счастью, девушка не пострадала, а вот малыша подлечат, а после собираются отпустить в дикую природу к его сородичам. -0-