Девушка из Аргентины спасла котенка, а позже выяснила, кто он на самом деле

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с 18-летней девушкой из Аргентины, сообщает Daily Mail.

Флоренция Лобо прогуливалась по улицам города Санта Роса де Леалеса, когда услышала тихий визг и плач. Девушка подумала, что это птица, однако пошла на звук и обнаружила там парочку крошечных котят.

Спустя несколько дней один из них умер, а другой обрел новый дом и стал набираться сил. Малыша назвали Тито и он с каждым днем становился активнее и не мог усидеть на месте.

В один из таких дней котенок повредил лапу, из-за чего хозяйка отправилась со своим питомцем к ветеринару. Там животному оказали необходимую помощь, однако ветеринар предупредил Флоренцию, что ее питомец далеко не обычный кот. Узнать правду помог эксперт из аргентинского фонда спасения животных.

Фото Daily Mail

Он просветил 18-летнюю девушку из Аргентины, что в тот день она нашла не котенка, а представителя рода пум, который называется ягуарунди. Эти животные обитают в Северной и Южной Америке, а также являются опасными дикими хищниками.

К счастью, девушка не пострадала, а вот малыша подлечат, а после собираются отпустить в дикую природу к его сородичам. -0-