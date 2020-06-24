Девушка из Великобритании расплакалась, когда ей принесли капсулу времени

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцать лет назад девочка по имени Кимберли Колбек помогала родителям делать ремонт в доме. Помимо нее в стройке участвовали братья – Эндрю и Кристофер.

В самый разгар ремонта кухни, родители решили, что будет интересно, если дети оставят послание из 1989 года в будущее. Они взяли бутылку, написали письма. Затем их спрятали в капсулу времени и засунули в стену.

Прошли годы, и дети уже давно забыли об этом. Причем, родительский дом успел поменять владельца. Другой хозяин решил обновить кухню и вызвал бригаду специалистов.

Строители приступили к работе и обнаружили бутылку из прошлого. Они изучили содержимое и смогли найти Кимберли с помощью соцсетей.

Послание из прошлого нашло ее спустя 30 лет, однако британка не очень этому обрадовалась. "Я не смогла сдержать слез, когда увидела записку. Мой старший брат Эндрю скончался два года назад. Его письмо не могло не вызвать у меня бурных эмоций", - об девушка рассказала The Sun.

Фото The Sun

На Кимберли нахлынули воспоминания из детства, а записку она хочет показать отцу, который помогал закладывать капсулу времени. -0-