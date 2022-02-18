Девушка из-за лени не мыла голову шампунем более двух лет - что из этого вышло?

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании решила на длительное время отказаться от мытья головы, результат ее удивил. Об этом пишет The Sun.

Британка Эньи Бреннан более двух лет не использует шампунь для волос и удивляет всех вокруг своим видом. Отмечается, что девушка из-за собственной лени отказалась от средств для ухода за волосами и только промывала волосы два раза в неделю.

Сначала для Эньи это было непросто, волосы становились жирными. На отметке в две недели девушка решила использовать сухой шампунь. Однако через три месяца ее волосы перестали загрязняться, а также пропала перхоть и раздражение кожи головы. Кроме того, такой эксперимент сэкономил британке деньги.

"Знакомые всегда хотят понюхать мои волосы, считая, что они воняют. Но они ничего не чувствуют - голова ничем не пахнет. Людей шокирует то, что я выгляжу опрятно", - заключила Эньи.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ