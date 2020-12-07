Девушка изучала новый дом, но в подвале одна деталь едва не довела ее до инфаркта (Фото)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась в Twitter историей, которая испугала ее до мурашек. Фотографии разместили в соцсети.

Женщина рассказала, что ее сестра переехала в новый дом и стала с любопытством изучать жилище. Она проходила комнату за комнатой и все ей нравилось, но только до того момента, пока она не спустилась в подвал.

Женщина зашла в помещение и застыла от страха, ведь там она обнаружила одну деталь, которая едва не довела ее до инфаркта. В одном из бетонных блоков было замуровано лицо куклы. Это оказалось настолько жутко, что Twitter буквально встал на уши.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN — The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020

Многие посмеялись с находки девушки, а другие поддержали ее, отметив, что это действительно выглядит страшно: "Я просто прочитал этот твит, а мне уже кажется, что это мой дом наводнен призраками!". Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал более полумиллиона лайков. -0-