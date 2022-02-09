Девушка много лет подвергалась издевкам сверстников, но все кардинально изменилось

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая девушка из Лондона по имени Кара много лет была объектом шуток и травли, однако все изменилось после того, как она решила преобразиться. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша Кара Кондит разместила ролик со своими старыми фотографиями, где ее внешний вид довольно небрежен. Разумеется, из-за этого она и подвергалась нападкам со стороны сверстников. Девушка устала от этого и решила исправить ситуацию.

За последний год Кара преобразилась до неузнаваемости: она похудела и начала делать макияж. Кроме этого, ее наряды стали куда привлекательнее. Удивительное изменения блогерши не остались без внимания юзеров, которые были удивлены преображением. За короткое время ролик собрал огромное число просмотров, а в комментариях появились сотни восхищенных отзывов.-0-

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