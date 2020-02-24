Девушка на автомате покормила младенца, но позже осознала свою ошибку - фото

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама из Англии разместила в Twitter фото своего малыша, которое моментально стало вирусным. Внимание на снимок обратило издание The Sun.

Двадцатилетняя Кезия Юзефиак из города Дерби в Великобритании несколько месяцев назад стала мамой и пока только набирается опыта на этом поприще. Новое фото ее ребенка в Twiiter вызвало шквал критики и множество шуток.

Ее маленький сын проснулся голодным и начал плакать. Молодая мама недолго думая покормила ребенка грудью и после этого осознала свою ошибку. Оказывается, девушка незадолго до этого нанесла на свое тело автозагар. После того, как малыш поел, на него нельзя было смотреть без смеха.

Автозагар сделал ребенка похожим на Гомера Симпсона, который основательно полакомился шоколадом. Мама совершенно забыла, что намазала грудь кремом.

Фото Twitter

В сети раскритиковали поступок Кезии и даже посоветовали специальным службам забрать ребенка у родителей. Другие, напротив, посмеялись, уточнив, что следы от автозагара достаточно смыть несколькими детскими влажными салфетками. Разгорелся нешуточный спор и за несколько дней снимок младенца набрал в Twitter более 100 тысяч лайков и свыше 10 тыс. репостов. -0-