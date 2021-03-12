Девушка наглядно показала, какого цвета стали стены в квартире курильщика за 20 лет (Видео)

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok набрал популярность ролик, который впечатлил юзеров сети.

Девушка с парнем переехали в новую квартире и затеяли уборку. Когда они отодвинули шкаф, то цвет стен отличался. Тогда они начали их мыть и перед ними открылась ужасная правда.

В апартаментах жил мужчина, который более 20 лет был не против покурить прямо в доме. Жилище не было засыпано окурками, однако смолы от табака оседали на стенах и потолке, из-за чего они покрылись желтым налетом.

Новым хозяевам пришлось несколько дней мыть всю квартиру, а видео, которым они поделились в сети, впечатлило и наглядно показало юзерам долгосрочное воздействие вредных привычек человека. К слову, кадры быстро собрали более 16 миллионов просмотров. -0-