Девушка наглядно показала селфи людей разных возрастов и позабавила сеть (Видео)

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша из США опубликовала в TikTok ролик, на котором многие смогут узнать себя.

Девушка решила наглядно показать подход к селфи людей разных возрастов. Для этого она выбрала шесть категорий пользователей сети: зумеры (рожденные в период с 1997-го по 2012 год), миллениалы (рожденные в период с 1981-го по 1996 год), 30-летние, женщины среднего возраста, 50-60-летние и пожилые люди старше 70 лет.

После этого она принялась изображать самые популярные селфи для каждого поколения, что у нее получилось очень забавно. Неудивительно, что видео в социальной сети привлекло множество юзеров и собрало сотни тысяч просмотров. -0-